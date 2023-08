Virtus, al via la stagione: "Squadra solida. La proprietà? Nessuno è eterno"

Porte aperte alla sede Virtus di via dell'Arcoveggio nel giorno dell'avvio della nuova stagione bianconera. Per capitan Belinelli e compagni, fra cui i neoacquisti Cacok, Smith e Mascolo, davanti ai tifosi un primo allenamento a ranghi largamente incompleti, senza Pajola, Polonara, Dobric e Cordinier, impegnati nei mondiali asiatici insieme a coach Scariolo, ct della Spagna. Intanto è stata lanciata la campagna abbonamenti della seconda annata dopo il ritorno in Eurolega, la prima del post Teodosic. I prezzi cresceranno fra il 10 e i 15%, nessun aumento invece per i 5mila che hanno sottoscritto la tessera la scorsa stagione.

Le prime 5 partite casalinghe si giocheranno al PalaDozza, poi a inizio novembre si tornerà sotto un padiglione fieristico in attesa della costruzione di un nuovo palasport, al via a ottobre, impianto che sarà in affitto ventennale e non più di proprietà del club detenuto ora al 60% da Zanetti e al 40% dalla Crif di Carlo Gherardi. Ma Baraldi assicura che i passi indietro di Mister Segafredo e il taglio del budget per rispettare i parametri dell'Eurolega non sono segnali di smobilitazione.

Servizio di Nicola Zanarini, montaggio di Diego Gualandi