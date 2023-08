L'Italia del volley ripaga l'entusiasmo e schianta il Belgio

Entusiasmo alle stelle per la nazionale di volley maschile nella gara di debutto alla Unipol Arena dei campionati europei.

Gli azzurri guidata da Fefè De Giorgi, che difendono il titolo continentale, hanno sconfitto il Belgio con un rotondo 3-0 , in una gara senza storia come confermano i tre parziali: 25-17, 25-18, 25-15.

Prestazione maiuscola della squadra, con l'opposto Romanò, in forza alla squadra di Piacenza, ormai punto fermo dell'assetto sotto la regia sapiente di Simone Giannelli.

Solo nel secondo set gli avversari hanno opposto una timida resistenza, grazie a un minibreak a inizio parziale, poi subito colmato dall'Italia.

Nel match, spazio per Alessandro Bovolenta, figlio dell'indimenticato Vigor e schiacciatore della Consar Ravenna. Il giovane 19enne appena entrato sigla il punto vittoria per completare la festa. Festa che era già cominciata fuori dalla Unipol Arena con i tifosi pieni di felicità per il ritorno degli azzurri nel palazzetto bolognese. I servizi di Mattia Martini e Paolo Colantoni