Zuppi: "Don Minzoni fu prete appassionato. Il fascismo è disprezzo dell'altro e del diverso"

Il Presidente della Cei ha celebrato la messa ad Argenta in memoria di don Giovanni Minzoni ucciso da squadristi fascisti il 23 agosto 1923. Il Cardinal Matteo Zuppi ha tratteggiato la figura del sacerdote. Era un "prete appassionato, amante della Patria, pastore creativo e fedele, uomo di preghiera e attento ai problemi concreti che aveva imparato ad affrontare in quella scuola di amore che fu la scuola sociale di Bergamo, con un'attenzione preferenziale per i poveri e i piccoli. A questo si deve aggiungere il suo impegno cristiano per sostenere il Partito Popolare". "Nell'infamia del sospetto e delle accuse ad arte fatte crescere per isolarlo dalla Chiesa e da tutto il popolo, si disse che 'faceva politica' e che quindi in fondo se l'era cercata", ha sottolineato ancora Zuppi, "Se e' cosi' il cristiano se la cerca sempre perche' chiamato a un amore incarnato, nella storia, senza limiti; perche' chiamato a un amore, che Papa Francesco chiamerebbe politico, libero da ogni ideologia e da quegli "ismi" che intossicano i cuori, a iniziare dal primo, il piu' banale e pericoloso: l'egoismo".

Ha aggiunto l'Arcivescovo di Bologna: "Don Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pavide di chi non la contrastò. Fascismo, che assume colori diversi, sistemi e burocrazie di ogni totalitarismo e diversi apparati, significa il disprezzo dell'altro e del diverso, l'intolleranza, il pregiudizio che annienta il nemico, il razzismo raffinato o rozzo che sia'.

E' stata anche annunciata la data di apertura dell'inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione. I lavori inizieranno il 7 ottobre.