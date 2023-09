A Bologna il primo torneo di showdown inclusivo

Lo showdown è una sorta di ping pong per non vedenti ideato in Canada negli anni '60 e diffuso ormai in tutto il mondo. Bologna ha ospitato un torneo internazionale con 70 atleti europei e provenienti da Paesi come Cina, Indonesia Marocco. La novità nata sotto le Due Torri con questa edizione, grazie ad un accordo con l'AICS, è lo “showdown for all”, dove possono giocare anche vedenti e ipovedenti.

Marco Ferrigno (responsabile Commissione Tecnica Shodown - Aics) è l'ideatore: “è una inclusione alla rovescia, perché non è uno sport che viene adattato per i non vedenti, ma è uno sport per persone cieche che viene giocato da tutti”, ha detto al microfono di Nelson Bova (servizio montato da Matteo Corti)