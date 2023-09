Al via la Coppa Davis, domani l'Italia in campo contro il Canada campione in carica

A 47 anni dell'unica coppa Davis messa nella bacheca della Federazione tennis, oggi Fitp per la recente aggiunta del padel, gli azzurri ci riprovano e cominciano la corsa all'insalatiera d'argento da Casalecchio per il secondo anno di fila.

Nel 2022 la squadra capitanata da Filippo Volandri si fermò in semifinale contro il Canada, che poi avrebbe conquistato il primo titolo della sua storia. E ora si ricomincia proprio contro i campioni in carica, privi di Auger Aliassime e con Shapovalov in crisi. Pesanti però anche le assenze nell'Italia, priva di Sinner e dell'infortunato Berrettini. I due Lorenzo, Musetti e Sonego, sono pronti a giocare i singolari e a riscattare le fresche delusioni agli Us Open.

Chi non ha deluso ma anzi sorpreso tutti a Flushing Meadows è stato Matteo Arnaldi, arrivato fino agli ottavi come Sinner e premiato con la prima convocazione come Andrea Vavassori, che dopo le polemiche per l'esclusione di Fognini potrebbe giocare in doppio con il quasi 38enne bolognese Simone Bolelli.

Nel servizio di Nicola Zanarini, montato da Giacomo Lagrasta, le interviste a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sorrego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.