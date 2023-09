Alluvione nel ravennate, verso nuovi cantieri

244 interventi, per un totale di 87 milioni di euro è l'elenco delle opere urgenti per cui la provincia di Ravenna e i suoi 18 comuni chiedono i finanziamenti al commissario Figliuolo. dopo i lavori effettuati in emergenza, già in via di rimborso, un'altra tranche di cantieri per ripristinare la viabilità su strade e ponti danneggiati dall'acqua e dalle frane.

nel servizio di Serena Biondini le interviste al presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale e al sindaco di Faenza Massimo Isola