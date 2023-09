Figliuolo: "Tutti saranno ristorati". Per i Comuni tempo fino a marzo

"In considerazione della presentazione di un numero esiguo di domande di rimborso da parte dei Comuni per le opere emergenziali, che ammontano in totale a oggi a 500.000 euro, e della richiesta degli enti locali di un tempo maggiore per l'indicazione delle opere da inserire nei "piani speciali", la cui approvazione sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni, si è deciso di proporre l'estensione di tale scadenza a otto mesi complessivi, fino al

mese di marzo 2024". E' quanto riporta una nota di Palazzo Chigi in riferimento alla riunione di questa mattina sullo stato di avanzamento della ricostruzione dell'Emilia Romagna e delle Marche.

A Palazzo Chigi si è svolto il punto sui lavori post alluvione. Il commissario Figliuolo sulla stima di 8 miliardi di danni fatta dalla Regione dice: "E' di ampio spettro".

Servizio di Danilo Sinibaldi da Rainews24