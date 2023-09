Appennino forlivese, vendemmia difficoltosa ma promettente

Con l'albana entra nel vivo la vendemmia sulle prime colline dell'Appennino forlivese. Una annata partita con tante incognite, ma che ora si sta rivelando promettente. Le precipitazioni abbondanti di maggio hanno mandato in sofferenza le viti e le frane non hanno risparmiato i terreni. Per non mancare l'appuntamento più atteso dell'anno, sono stati necessari lavori straordinari, a spese e mezzi propri.

La raccolta del Sangiovese partirà entro metà settembre. La produzione ne ha risentito, un calo anche del 30%, ma la qualità sarà quella di sempre.

Nel servizio di Francesco Maltoni le interviste a Filippo Leoni, responsabile tenuta Pertinello a Galeata, e Francesco Falcone, divulgatore e sommelier