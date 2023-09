Basket, una Pallacanestro Reggiana tutta nuova

E' una Pallacanestro Reggiana cambiata nel profondo dal nuovo general manager Claudio Coldebella quella che si sta allenando in vista del prossimo campionato di Serie A.

Vitali e Cipolla sono gli unici rimasti del roster che ha centrato una salvezza all'ultimo respiro nella scorsa stagione e che ha avuto come grande protagonista Andrea Cinciarini, ora fuori rosa come Olisevicius. Cambiato anche il coach, con il greco Priftis che ha sostituito Sakota. Grande attesa dei tifosi per gli americani, l'ex Nba Langston Galloway e l'ex Virtus Bologna Kevin Hervey, poi Darion Atkins e Briante Weber, Jamar Smith e Sasha Grant.

Al via lunedì la campagna abbonamenti.

Il servizio di Nicola Zanarini