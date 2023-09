Bolkestein e concessioni balneari, "Prepararsi a partecipare alle gare e a vincerle"

Il Consignlio di Stato ha bocciato una nuova proroga delle concessioni balneari, che dunque scadranno il 31 dicembre e che - in base all'ormai famosa direttiva europea Bolkestein - andranno aggiudicate con gare pubbliche. “Tanto vale prepararsi”, pensano molti operatori della Riviera. Come Danilo Piraccini della Cooperativa Bagnini di Cervia, che da anni studia il tema. Tra le idee per aiutare gli imprenditori balneari a partecipare (e a vincere) le gare c'è quella di un consorzio che fornisca servizi specifici.

C'è poi la questione della costruzione dei bandi per le gare di assegnazione, in capo ai Comuni. “Mancano le regole e i decreti attuativi”, dice l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Il servizio di David Marceddu