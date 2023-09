Campanella di normalità: l'avvio delle scuole nel paese delle frane

Domani, venerdì 15 settembre, in Emilia-Romagna suonerà la prima campanella per gli oltre 500mila studenti iscritti. Anche a Modigliana, paese di 4.300 abitanti, sulle colline in provincia di Forlì Cesena, messo in ginocchio dalle frane: sono 700 quelle censite.

Qui le due alluvioni a inizio e a metà maggio hanno fatto oltre 150 milioni di danni al solo patrimonio pubblico. La terra ha iniziato a muoversi e il paese per giorni è stato completamente isolato. L'inizio della scuola diventa allora un altro passo verso la normalità.

I due edifici scolastici in centro che ospiteranno oltre 300 alunni tra materne, primarie e medie non hanno avuto grossi danni diretti, nonostante i movimenti franosi si siano verificati a pochi metri di distanza. Alcune abitazioni hanno fatto da argine e salvato i plessi.

Intanto nel resto del paese si prosegue coi lavori. Per molti ragazzi arrivare a scuola non sarà facile. Due stradelli pedonali che uniscono le scuole alla zona residenziale sono franati. Si corre contro il tempo per aggiustarli, ma per le prime settimane per arrivare a lezione bisognerà intraprendere dei giri più larghi.

Nel servizio di David Marceddu le interviste al sindaco di Modigliana Jader Dardi e alla dirigente dell'istituto scolastico comprensivo di Modigliana e Tredozio Barbara Casadei