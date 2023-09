Caso Saman, il padre Shabbar in carcere in Emilia

E' rimasto in silenzio per tutto il viaggio dal Pakistan all'Italia Shabbar Abbas. Il padre di Saman, 10 mesi dopo l'arresto in Punjab, è arrivato poco dopo mezzanotte all'aeroporto romano di Ciampino.

“Questa estradizione - ha detto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci - è un esempio di credibilità del sistema giudiziario e istituzionale italiano”.

Shabbar è ora in un carcere emiliano. Venerdì 8 settembre riprenderà il processo in cui è imputato insieme al fratello Danish e due nipoti per l'omicidio della figlia 18enne che aveva rifiutato un matrimonio imposto dalla famiglia. Ancora latitante la moglie.

Il servizio di Luca Ponzi