Crescono stalking e maltrattamenti in famiglia

Una piaga in espansione, così come lo sforzo per combatterla. Stalking e maltrattamenti in famiglia a Bologna si ampliano numericamente secondo l'ultima relazione del procuratore capo Giuseppe Amato, con la fotografia del periodo che va da luglio 2022 a giugno di quest'anno.

392 i casi di stalking registrati, con un aumento del 14 per cento, mentre è nefasta la progressione dei maltrattamenti tra le mura domestiche, 852. Erano stati 529 nel 2019.

Ma a fronte dei numeri delle notizie di reato sono di più anche le richieste di misure cautelari, passate da 265 a 334.

Il servizio di Francesco Tomei, montato da Matteo Cotugno