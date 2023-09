Dalle donazioni oltre sette milioni per i danni alle case alluvionate

10mila euro a chi dichiara danni all'abitazione principale per oltre 50mila, 5mila euro a chi ne ha subiti più di 25mila, e mille euro a chi non ha i requisiti per il Cis né per il Cas. Sono i criteri con cui verranno distribuite le donazioni di aziende e privati che hanno partecipato alla raccolta fondi post alluvione "Un aiuto per Ravenna": un tesoretto da 7.250.000 euro, che il Comune ha deciso di destinare soprattutto alle famiglie più in difficoltà.

I criteri sono quelli di "velocità, trasparenza e fiducia nei confronti dei cittadini, cui abbiamo chiesto di autocertificare i danni", spiega il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

C'è tempo fino al 16 ottobre per presentare la richiesta di contributo; gli importi saranno scaglionati in base a quattro fasce di danni dichiarati. Finora al Comune sono arrivate 900 domande e sono stati erogati un milione 112 mila euro. L'obiettivo è distribuire tutti i 7 milioni entro inizio novembre.

Ma il sindaco torna a chiedere l'intervento dello Stato: “E' urgente che il governo stanzi gli indennizzi; iniziative come la nostra sono molto positive per i cittadini di Ravenna ma rischiano di aumentare l'iniquità con quelli di altri Comuni, e la rabbia può crescere”.

L'intervista nel servizio di Serena Biondini.