Emergenza abitativa, nuova occupazione

Andy e Giorgiana fanno parte delle quattro famiglie che hanno occupato uno stabile in disuso in via Corticella a Bologna trasferendosi da Via Raimondi dove lo scorso aprile gli attivisti di Plat, piattaforma di intervento sociale, erano entrati nell'immobile con 12 famiglie e 33 bambini. Per la maggior parte di loro è stata trovata una soluzione abitativa legale attraverso il tavolo aperto con il comune. Ai restanti 4 nuclei è stata offerta la possibilità di andare in albergo.

L'immobile di Via Raimondi è stato lasciato dagli occupanti per l'avvio dei lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr che porteranno alla realizzazione di alloggi di edilizia pubblica. Nel frattempo Plat ha occupato lo stabile di Via Corticella, nell'attesa che con l'amministrazione si riesca a trovare una casa per le 4 famiglie con bambini. Dall'opposizione però il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto chiede lo sgombero immediato per ripristinare la legalità.

Il servizio di Ivana Delvino montato da Giuseppe Di Marco