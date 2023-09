Ex Tecnogas, dal successo alla crisi. Che pesa su tutta Gualtieri

La crisi dell'ex Tecnogas di Gualtieri, nel Reggiano, è una storia che si trascina dal 2008. Mancati investimenti, piani industriali mai realizzati. Le vertenze e le lotte sindacali. Poi il concordato preventivo e la cessione a una multinazionale turca. I lavoratori di Tecnosuperiore arrivano ad accettare di congelare per tre anni una quota di salario in cambio della modernizzazione delle linee, ancora quelle di 30 anni fa. Ma niente si muove.

La fabbrica produce elettrodomestici da cucina. Di 258 dipendenti oggi ne restano 190, dei quali soltanto 30 impegnati sulle linee di produzione. Tutti gli altri sono in cassa integrazione. Ma ancora per sei mesi. Poi l'ammortizzatore sociale non potrà più essere prorogato. Considerato l'indotto, è l’intero territorio di Gualtieri a rischiare un impoverimento irreversibile. Quella degli operai di Tecnosuperiore è una lotta contro il declino industriale. Anche per questo saranno alla manifestazione nazionale della Cgil il 7 ottobre a Roma.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone le interviste a Roberta Ferrari, delegata Fiom-Cgil Tecnosuperiore, e Simone Vecchi, segretario generale Fiom-Cgil Reggio Emilia