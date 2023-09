Falde acquifere e geotermia: Geo Fluid in versione green

Fino a sabato 16 settembre, alla Fiera di Piacenza, è in corso la 24esima edizione di Geo Fluid, il salone dedicato alla perforazione. Tra i settori di maggior interesse quello delle falde acquifere, raggiungibili anche a grande profondità grazie alle nuove macchine in esposizione. Inoltre, grazie alla tecnologia, “si possono anche ricaricare e utilizzare come serbatoi”, spiega Arcangelo Francesco Violo, presidente Consiglio dei Geologi.

Per migliorare la sicurezza di case, ponti e strade, poi, “macchine specifiche riescono a analizzare con precisione il terreno, permettendo così di progettare fondamenta sicure”, dice Paolo Bruzzi, direttore di Pagani Geotecnica.

Infine, la geotermia, che permette di estrarre il calore dal sottosuolo. “Una fonte energetica inesauribile e verde, purtroppo ancora relegata in una posizione secondaria”, sostiene Alberto Dalle Coste, direttore generale Comacchio spa.

Il servizio di Antonio Boschi