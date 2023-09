"Fondi al tempio romano di Sarsina", l'annuncio del ministro Sangiuliano in visita agli scavi

I resti di un tempio romano del primo secolo avanti Cristo: è il tesoro venuto alla luce a Sarsina, città natale di Plauto, sull'Appennino cesenate.

Il cantiere per la realizzazione del palazzetto dello sport ora è un'area archeologica di enorme valore. E il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita, ha annunciato che il ministero ha già fissato 600.000 euro per proseguire gli scavi. Con l'obiettivo di realizzare un unico parco-museo che unisca il grande patrimonio archeologico disseminato per la città.

Nel servizio di Serena Biondini, le interviste al ministro Sangiuliano e a Federica Gonzato, soprintendente ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.