Gessi e grotte candidati a Patrimonio dell'umanità Unesco

Da viale Aldo Moro all'Arabia Saudita, con un obiettivo: sostenere la candidatura dei Gessi e delle grotte dell'Appennino emiliano-romagnolo, l'unica per l'Italia, a Patrimonio dell'Umanità. La delegazione della Regione è partita da Bologna alla volta di Riyad per partecipare ai lavori della sessione estesa del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco. La concorrenza è agguerrita, con candidature da tutto il mondo. Il responso è atteso per mercoledì 20 settembre.

Grotte, sorgenti saline e fenomeni carsici gessosi: "Un patrimonio di natura geologica nel quale si può tracciare la straordinaria evoluzione della Terra", sottolinea l'assessora regionale Barbara Lori, alla guida della rappresentanza di cui fanno parte accademici e tecnici. Tutti consapevoli dello straordinario impatto che il sigillo Unesco avrebbe sulla valorizzazione di quei luoghi e sul turismo.

Sette i siti, che si snodano tra le province di Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Ravenna: l'Alta Valle Secchia, la Bassa Collina Reggiana, i Gessi di Zola Predosa, quelli Bolognesi. E poi la Vena del Gesso Romagnola, le Evaporiti di San Leo, i Gessi della Romagna Orientale. Tesori naturali che sono il risultato di fenomeni geologici di milioni di anni fa, quando le acque marine che ricoprivano queste zone evaporarono, lasciando una formidabile concentrazione dei sali minerali, tra cui il gesso. Proprio quello che si estrae dalla cava di Monte Tondo, nel Ravennate, uno dei nodi su cui si sono concentrate raccomandazioni e prescrizioni degli esperti Unesco.

Il servizio di Virginia Novellini