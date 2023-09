I Gessi e le grotte dell'appennino patrimonio dell'umanità

Gessi e grotte dell'Appennino emiliano-romagnolo entrano nella lista dei beni naturali del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un riconoscimento che riguarda quattro province: Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Rimini. Sono così 16 i siti Unesco riconosciuti a vario titolo in Emilia-Romagna e 59 quelli nazionali inseriti nella prestigiosa lista. Lo ha stabilito il Comitato internazionale dell'Unesco riunito a Riyad.

Sono sette le aree coinvolte: Alta Valle Secchia (Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano); Bassa Collina Reggiana

(Paesaggio Protetto della Collina Reggiana); Gessi di Zola Predosa (sito Natura 2000), Gessi Bolognesi (Parco Regionale dei

Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa); Vena del Gesso Romagnola (Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola),

Evaporiti di San Leo (sito Natura 2000), Gessi della Romagna Orientale (Riserva Naturale Regionale di Onferno).

Si tratta del sesto sito naturale italiano riconosciuto dall'Unesco e del secondo per l'Emilia-Romagna, dopo le Faggete vetuste delle Foreste Casentinesi. Complessivamente salgono a 16 i luoghi che in Emilia-Romagna, possono fregiarsi del titolo.



"Sono orgoglioso - commenta il sottosegretario alla Cultura con delega all'Unesco, Gianmarco Mazzi - da oggi l'Italia ha ben 59 siti iscritti nella Lista del patrimonio Mondale Unesco confermandosi il Paese più bello del mondo". Per la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni "la nostra bella Italia porta a casa un altro straordinario successo. Ancora una conquista targata Unesco: davvero una grande soddisfazione".

E di uno "straordinario obiettivo" raggiunto parla anche la Regione Emilia-Romagna. "Questo importante riconoscimento da parte dell'Unesco -

osserva l'assessora regionale alla Programmazione territoriale e parchi, Barbara Lori - ci offre l'opportunità di valorizzare e proteggere questo patrimonio ambientale unico al mondo e, contemporaneamente, offrire ai territori una straordinaria leva di promozione culturale e socio-economica".