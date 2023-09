Il mare a settembre

La stagione partita in ritardo e a rilento causa alluvione, sulla riviera romagnola vive una piacevole appendice settembrina grazie al clima, questa volta, amico. Che le conseguenze delle inondazioni di maggio - e probabilmente anche della corsa dei prezzi - si siano fatte sentire lo ha dimostrato il calo di presenze tra gli italiani, specie nella prima parte della stagione.

L'aiuto provvidenziale agli imprenditori è arrivato dall'estero. A trainare le prenotazioni da fuori confine è soprattutto la vecchia e mai sopita passione della Romagna, quella Germania che ha portato il 3% di turisti in più da inizio anno, con un picco del 7% a luglio.

Nuove modalità di vacanza si scoprono anche di fronte ai numeri in crescita per la ricettività extralberghiera: spunti importanti per guardare al futuro.

E mentre il termometro resta aggrappato ai 30 gradi, manca ancora qualche giorno al ritorno a scuola. C'è tempo, dunque, per smobilitare ombrelloni e lettini e godersi gli ultimi scampoli di una stagione tormentata, che forse sta dando il meglio di sè proprio sul finale.

