In corteo per non dimenticare Mahsa Amini, uccisa in Iran per il velo fuori posto

“Donna vita libertà”, “Ora e sempre resistenza”. Questi alcuni degli slogan scanditi in corteo a Bologna ad un anno dall’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne iraniana, di origine curda, arrestata dalla polizia morale e brutalmente picchiata perché non indossava il velo in modo corretto, morta dopo tre giorni di agonia. Manifestazione promossa dal Comitato per la difesa della libertà e della democrazia in Iran e dall’associazione Donne per Nasrin, assieme a una trentina di associazioni, partiti e sindacati.

Centinaia di persone hanno sfilato, anche sotto la pioggia, da piazza XX Settembre fino a piazza del Nettuno, dove hanno preso la parola rappresentanti di movimenti iraniani e delle istituzioni. Davanti al Sacrario dei caduti anche il sindaco Matteo Lepore, la segretaria del Pd Elly Schlein, e tanti attivisti per i diritti umani come l’attore Alessandro Bergonzoni e la professoressa Rita Monticelli, docente di Patrick Zaki. E in chiusura un canto iraniano intonato dai bambini del “Coro resistente” del Pratello.

Tutti al fianco delle donne iraniane e di tutti gli esuli, impegnati anche dall’estero a incoraggiare le lotte per la libertà e contro la repressione nel loro Paese.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Dario Collina), le interviste a Mehran Mirfakhraie, del Comitato difesa libertà e democrazia in Iran, e all'attore Alessandro Bergonzoni.