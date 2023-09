La campionessa Pamela: "Grazie alla città e alla palestra popolare"

Oggi Bologna festeggia i due campionati italiani conquistati la scorsa settimana nel giro di poche ore. Alle 16 a Palazzo d'Accursio sarà ricevuta la Fortitudo Baseball, che si è cucita al petto il 14imo scudetto battendo in finale San Marino con un secco 4-0.

E nella sede del Comune con i biancoblu di Lele Frignani ci sarà anche Pamela Malvina Noutcho Sawa: per la boxeur della Bolognina è invece una prima volta assoluta dopo aver vinto venerdì scorso il titolo italiano professionistico dei pesi leggeri, traguardo mai raggiunto prima da un'atleta cresciuta sotto le due Torri, città in cui la 31enne di origini camerunensi ha ottenuto la cittadinanza l'anno scorso. “E' una vittoria anche per Bologna, qui tutti fanno il tifo per me e mi hanno aiutato”, osserva la campionessa.

Nonostante il divario di altezza, o forse anche grazie a questo, sul ring di Casoria Pamela ha sfruttato la maggiore potenza dei suoi colpi per battere nettamente ai punti la marchigiana Nadia Flahli al termine di 10 riprese. Al ritorno nella sede della Bolognina Boxe con la sua meritata cintura nuova di zecca, la 31enne - che di mestiere fa l'infermiera all'ospedale Maggiore - è stata accolta dall'ovazione di chi ha condiviso con lei negli ultimi 10 mesi quella che viene definita una ‘palestra popolare’ e che le ha permesso di prepararsi al meglio per compiere la sua impresa sotto la guida del maestro Alessandro Danè. “Non potevo permettermi un paio di guantoni: quei 50 euro mi servivano per campare - racconta Pamela -. Senza la palestra popolare non sarei qua”.

