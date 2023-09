La Perla, l'azienda garantisce il pagamento dei salari di agosto. "Ma manca un piano di rilancio"

Garantiti gli stipendi di agosto per le lavoratrici della Perla: questo è l'esito dell'incontro del tavolo di crisi che si è tenuto nel pomeriggio di martedì 5 settembre a Roma, nel parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, davanti al quale le operaie si sono riunite in presidio. La proprietà dell'azienda bolognese specializzata in lingerie, controllata dal fondo Tennor del finanziere tedesco Lars Windhorst, presente in videocollegamento, si è impegnata a garantire il pagamento dei salari del mese scorso, dopo un lungo confronto con i rappresentanti sindacali.

La sottosegretaria con delega alle crisi d'impresa Fausta Bergamotto, in rappresentanza del governo, ha sollecitato la proprietà a presentare un piano di rilancio dell'impresa e del marchio entro la metà di ottobre.

Anche i rappresentanti sindacali di Cgil-Filctem e Uil-Tec hanno espresso la loro insoddisfazione per la mancanza di una strategia di rilancio e sviluppo industriale del gruppo.

Nel servizio di Francesco Satta (montaggio di Andrea Neri) le voci delle lavoratrici raccolte da Marco Malvestio