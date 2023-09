Mare, si chiude la stagione più difficile. "Meno 15 percento"

Tempo di bilanci per i balneari, anche in vista della scadenza delle concessioni.

Ai lidi ravennati una stagione iniziata malissimo con l'alluvione, ma finita tutto sommato col sorriso per gli operatori che in questi ultimi scampoli d'estate hanno visto arrivare un po' turisti.

A influire negativamente anche le notizie, spesso infondate, sulla balneabilità delle acque post alluvione

Ora - messa via questa stagione - si attendono novità sulle concessioni balneari. La direttiva Bolkestein incombe. Il governo Meloni ora sta provando a far passare in Europa la linea secondo cui, considerando tutto il litorale italiano e non soltanto la riviera romagnola, la risorsa spiaggia libera non è scarsa. Così sarebbero neutralizzate nuove gare per le attuali concessioni, che qui si aggirano sui 10-15 mila euro di canone annuale medio. Altrimenti la data fissata è il 31 dicembre 2023 anche se anche in questo caso una ulteriore proroga tecnica sembra inevitabile.

Servizio di David Marceddu