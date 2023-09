Inizio anno regolare per nidi e scuole dell'infanzia, segno di ripartenza dopo l'alluvione

Hanno riaperto regolarmente i nidi e le scuole dell'infanzia di Lugo. Unica eccezione, la Capucci, dove i lavori di ripristino post-alluvione richiedono tempi più lunghi, probabilmente fino a fine anno. 130 bambini, suddivisi in 5 sezioni, che hanno trovato una nuova sistemazione. Per i più piccoli due aule di una scuola statale, la Fondo Stiliano. Per tutti gli altri, invece, sono stati riadattati gli spazi del centro sociale Il Tondo.

Nel servizio di Francesco Rossi (riprese di Diego Gualandi e montaggio di Emanuele Righi) le interviste a Elena Lo Manto (insegnante), Davide Ranalli (sindaco di Lugo), Petra Benghi (responsabile servizi educativi 0-6 dell'Unione Comuni Bassa Romagna), Maria Mastellone (coordinatrice scuola Capucci) e Marilena Benini (l'artista che ha decorato le pareti delle nuove sezioni al centro sociale)