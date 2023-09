Migranti, a Ozzano presto una tendopoli. Il sindaco: "Scelta inadeguata. Non si sa quanti saranno"

Alcuni operai sono già al lavoro per quelli che sembrano dei sopralluoghi, ma il sindaco di Ozzano Luca Lelli spiega tuttavia di essere stato avvisato soltanto lunedì pomeriggio e solo dopo che le voci si erano fatte insistenti.

Abbandonata alcuni anni fa dall'Esercito, ora di proprietà del demanio, la Caserma Gamberini ospiterà in tende appositamente allestite tutte le persone che non trovano posto in via Mattei, nel centro migranti ormai al collasso di Bologna. La caserma - isolata nelle campagne di Ozzano - è stata scelta dalla Prefettura.

Proprio lunedì era stato un altro sindaco, quello di Bologna Matteo Lepore, ad attaccare il governo Meloni sulla gestione del tema migranti, definendola un “caos voluto”. Lepore aveva spiegato che la scelta dell'allungamento della permanenza degli stranieri in centri come quelli che nasceranno a Ozzano, sarà una garanzia perché poi i rimpatri non ci siano. E aveva elogiato il sistema degli Sprar e della accoglienza diffusa su tutti i territori, come l'unico modo per evitare situazioni difficili come quella in via Mattei dove nelle ultime ore si sono verificate anche delle risse tra gli ospiti.

Il servizio di David Marceddu è montato da Dario Collina