Moderno, sostenibile e inclusivo: ecco il nuovo Tardini

Sostenibile e inclusivo. Così sarà il nuovo stadio Tardini nelle promesse del Parma Calcio, che conta di dare il via ai lavori nel prossimo giugno e di chiuderli in due anni.

Demolizione dell'attuale impianto e rifacimento con pannelli fotovoltaici, sistemi di riciclo delle acque piovane e accessibilità completa per le persone diversamente abili: a fine dell'iter, la nuova struttura avrà poco meno di 21mila posti, tutti coperti, per vedere le partite e intorno sono previste zone pubbliche con negozi, ristoranti e museo.

Obiettivo contestuale all'acquisizione della società tre anni fa, rifare il Tardini al gruppo americano Krause costerà quasi 140 milioni, il 60% stanziati direttamente, il resto da finanziare con le banche.

Un piano economico che secondo il club necessita di una concessione dell'area da parte del Comune della durata di novant'anni. Se ne discuterà nella prossima conferenza dei servizi.

Il servizio di Francesco Tomei (montaggio di Angelo Gorizzizzo)