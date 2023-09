Lo chiamano il mistero dei gatti scomparsi. Sull’Appennino bolognese sono oltre una cinquantina i mici di cui non si hanno più notizie, nelle ultime settimane, in particolare a Monzuno.

Via internet si moltiplicano gli appelli e le ipotesi sulle sparizioni. C’è chi incolpa lupi o altri animali, anche cani inselvatichiti. Chi pensa invece a rapimenti.

Il sindaco di Monzuno, invece, minimizza: “Da me solo 2 persone”. Il servizio di Roberta Castellano