I sindacati proclamano sciopero di 4 ore per lunedì 18 settembre

Schiacciato da un mezzo della ditta per cui lavorava, guidato da un collega, durante un intervento di manutenzione programmata della pista dell'aeroporto. E' morto così Alfredo Morgese, 52 anni, sull'asfalto del Marconi di Bologna, alle tre di notte. L'area non è stata sequestrata, solo delimitata da coni bianchi e rossi, e i voli alla luce del giorno sono ripresi regolarmente.

La vittima era un operaio esperto del gruppo Frantoio Fondovalle con sede a Marano sul Panaro, nel Modenese. Lo stesso paese in cui abitava Morgese, sposato, padre di tre figlie e nonno.

La società che gestisce l'aeroporto, oltre ad esprimere dolore e vicinanza alla famiglia e ai colleghi, assicura che fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull'accaduto.

Le indagini, dopo i primi rilievi della Polaria, sono condotte dall'Ispettorato del Lavoro.

Due anni fa un altro operaio della stessa azienda era morto in circostanze simili, travolto da una ruspa in un cantiere sull'autostrada A15 nel Parmense.

Cgil, Cisl e Uil di Bologna hanno proclamato, per lunedì 18 settembre, uno sciopero di quattro ore di tutto il sito aeroportuale e del settore dell'edilizia. E per due ore sciopero a Bologna di tutti i settori pubblici e privati, in concomitanza con una manifestazione prevista in aeroporto alle 10, perché questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro "è una ferita per tutta la città", sottolineano i sindacati.



"Occorre l'impegno di tutti affinchè questa piaga cessi - commenta il sindaco di Bologna Matteo Lepore - con maggiori investimenti sulla formazione e la sicurezza sul lavoro". Temi all'attenzione del nuovo Tavolo metropolitano per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si riunirà per la prima volta il 3 ottobre.