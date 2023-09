Rapinati da finti addetti al controllo del contatore, coppia di 80enni sotto shock

"Erano in due, si sono spacciati per addetti al controllo del gas...".

Carlo Costanzini ha ancora la paura negli occhi mentre racconta quello che ha vissuto con la moglie: rapinati da due finti dipendenti di Hera che hanno detto di dover controllare il contatore. Loro si sono fidati e li hanno fatti entrare. I malviventi li hanno distratti e sono riusciti a smurare la cassaforte, per poi dileguarsi.

La coppia ottantenne vive a Castelnuovo Rangone, nel modenese.

Sotto shock la moglie, svenuta e portata in ospedale per controlli.

E sulle chat di paese corre la raccomandazione: massima attenzione prima di aprire la porta e di far entrare in casa sconosciuti.

Il servizio di Giovanna Greco (montaggio di Marco Sermenghi).