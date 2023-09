Saman, il padre estradato dal Pakistan in aula per la prima volta

Con la presenza in aula del padre di Saman, Shabbar Abbas, appena estradato dal Pakistan, entra nel vivo questa mattina nel tribunale di Reggio Emilia il processo della 18enne pakistana. Si era parlato di un pronunciamento della sentenza di primo grado ad ottobre. La recente estradizione, rimescola invece le carte del processo per la morte di Saman, uccisa nella notte del primo maggio 2021 a Novellara. Alla ripresa del processo dopo la pausa estiva, nell'aula di Corte d'assise del tribunale di Reggio Emilia, i difensori di Abbas hanno innanzitutto chiesto oggi che vengano riascoltati in aula 18 testimoni che il loro assistito, prima latitante e poi detenuto a Islamabad, non ha potuto sentire. Il procuratore capo di Reggio Calogero Paci ha messo poi nuova carne al fuoco, depositando un'integrazione agli atti istruttori finora acquisiti al fascicolo del dibattimento. In particolare si tratta di un verbale di "sit" (sommarie informazioni testimoniali) rese da due detenuti nel carcere di Reggio, che il 31 agosto scorso hanno chiesto di poter parlare delle confidenze ricevute da Danish Hasnain- zio di Saman che ne ha fatto ritrovare il corpo- sull'omicidio della ragazza.

Paci stesso ha escusso i testimoni il 5 e il 6 settembre scorsi. Sempre oggi la Corte ha infine affidato l'incarico ad un perito di confrontare gli orari delle telecamere che hanno immortalato gli imputati la sera del delitto, con i tabulati dei loro telefoni, per verificare eventuali discrepanze segnalate dall'avvocato di Hasnain Liborio Cataliotti. Il perito inizierà il lavoro lunedì prossimo e dovrebbe consegnare il suo elaborato il prossimo 3 ottobre.

"Shabbar ha riferito che quando è stato arrestato in Pakistan, la moglie si trovava in casa". Lo hanno Enrico Della Capanna e Simone Servillo, avvocati difensori di Shabbar, a margine dell'udienza del processo in corso a Reggio Emilia per l'omicidio della 18enne Saman Abbas rispondendo ai giornalisti che chiedevano se Shabbar avesse notizie sulla moglie Nazia Shaheen, ancora latitante. "Shabbar era in un campo quando è stato raggiunto dalla polizia e si è messo a disposizione. Mentre la moglie si trovava in casa. C'era un mandato di arresto anche per lei? Questo non lo sappiamo, non eravamo in Pakistan", hanno continuato i legali.

Dal tribunale di Reggio Emilia l'inviato Luca Ponzi