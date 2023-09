Saman, il padre estradato. L'orgoglio della Procura: "Prima volta per l'Italia"

Il processo per la morte di Saman Abbas, la diciottenne uccisa a Novellara, nel reggiano.

Il padre Shabbar, estradato in Italia e tra gli imputati per il femminicidio, ha passato la notte nel carcere di Modena.

In Pakistan si cerca ancora la madre della ragazza, latitante.

Nel servizio di Luca Ponzi l'intervista a Gaetano Paci, procuratore di Reggio Emilia