Saman, il padre: "Non ho ucciso mia figlia. Se lo avessi fatto sarei una bestia"

L'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Venerdì sarà per la prima volta in aula - dopo l'estradizione dal Pakistan - il padre Shabbar. Che intanto dal carcere nega di aver ucciso la figlia. Se lo avessi fatto, ha detto ai suoi legali, sarei una bestia.

Il servizio di Luca Ponzi