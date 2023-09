Saman, il padre: "Non sono stato io ad ucciderla e non so chi sia stato"

“Oggi per la prima volta ha potuto prendere visione di quello che hanno detto il figlio e il fratello. E' rimasto molto stupito e ha avuto a più riprese crisi di pianto”. E' quanto riferiscono gli avvocati di Shabbar Abbas dopo averlo incontrato, per la terza volta, in carcere.

Il padre di Saman nega di avere ucciso la figlia e racconta di non sapere chi possa averla strangolata. Venerdì 8 settembre sarà per la prima volta in aula, in Corte d'Assise a Reggio Emilia, ma i suoi difensori preannunciano che quel giorno non dovrebbe fare dichiarazioni.

Nel servizio di Luca Ponzi, le interviste agli avvocati Simone Servillo ed Enrico Della Capanna