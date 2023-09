Ricostruzione post terremoto, riapre il Santuario di Stuffione

A Stuffione di Ravarino, nella bassa modenese, comunità in festa per l'attesa riapertura al culto del Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Si sono infatti conclusi i lavori di restauro per gli ingenti danni causati dal sisma del 2012, che avevano reso inagibile il complesso seicentesco.

Nel servizio di Maria Chiara Perri, montaggio di Claudio Franceschini, l'intervento della sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi