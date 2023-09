Scudi e spade giocattolo per evadere dagli orrori della guerra

In mano hanno arco e frecce. Per loro è un gioco, un'evasione dalla guerra vera che purtroppo ruba pezzi alla loro infanzia. A Modena, 20 bambini ucraini, accolti per una breve vacanza, hanno trascorso una giornata speciale nell'accampamento di epoca romana ricostruito al festival di rievocazione storica "Mutina Boica". Da mesi, infatti, dalla Ghirlandina verso la cittadina di Novj Rozdil in Ucraina partono pacchi di farmaci e aiuti umanitari, ma in questa fine estate, per i giovanissimi calciatori della squadra cittadina, tra i 10 e i 13 anni, il viaggio è stato nella direzione opposta.

