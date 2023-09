Scuola, studenti in calo in tutte le province tranne a Piacenza

Venerdì 15 settembre, quando in Emilia-Romagna suonerà la prima campanella dell'anno scolastico 2023-2024, nelle aule ci saranno 4.200 studenti in meno rispetto al 2022-2023. Tutte le province sono in rosso, con lievi differenze: dal -1,3% di iscrizioni a Bologna, Ravenna e Reggio Emilia alla quasi parità di Parma.

Unica in controtendenza è Piacenza, che fa segnare un +1%, ossia 319 allievi in più. Dato che sarebbe da ricondurre al corposo aumento della popolazione di Castel San Giovanni, dove sorge il grande centro logistico Amazon e deve in un solo anno la popolazione residente è aumentata di oltre 2mila unità.

L'uniformità sul territorio regionale si registra poi sul caro scuola, con il costo dei libri aumentato del 15%. Spesa che, unita a quella per il corredo scolastico, secondo le associazioni dei consumatori, porta il costo di uno studente a 1.300 euro a famiglia.

Il servizio di Antonio Boschi