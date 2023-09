Soccorso in montagna, il Cai ti trova con una app

Una app creata dal CAI per gli escursionisti diventata da poco gratuita e accessibile per tutti gli amanti della montagna. GeoresQ lancia un allarme al soccorso alpino e geolocalizza chi si trova in difficoltà. L'app è in grado -se si attiva la funzione- di memorizzare gli spostamenti anche in assenza di rete ed aiuta gli operatori nella ricerca di chi si è perso o si è sentito male. Il percorso può essere seguito anche da un familiare dal computer di casa, familiare che può a sua volta chiamare i soccorsi e segnalare il percorso del disperso. Ne abbiamo parlato con l'operatore del soccorso alpino Enrico Macciantelli.

Nel servizio di Nelson Bova montato da Diego Gualandi anche Donatella Del Giudice, responsabile del 118 Emilia Romagna perché il servizio per la città AML, advanced mobile location, durante la chiamata invia la posizione agli operatori delle ambulanze anche se sullo smartphone è stata disattivata.