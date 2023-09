Sogliano, "E' questa la sorgente del vero Rubicone passato da Giulio Cesare"

L'Urgon nasce da una sorgente nascosta in un canneto a Sogliano, sulle colline tra Rimini e Cesena. Secondo alcuni studiosi, però, proprio questo corso d'acqua sarebbe il vero fiume Rubicone e non quello attualmente indicato come tale.

Nel servizio di Serena Biondini le interviste a Rino Zoffoli e Paolo Turroni, rispettivamente presidente emerito e presidente dell'associazione Pro Rubicone