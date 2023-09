Strage di Ustica, Amato: "Chi sa, parli". Bonfietti: "Lui lotta al nostro fianco"

Sulla strage di Ustica non si placano le polemiche dopo l'intervista di Giuliano Amato, che ha riportato d'attualità le ricostruzioni su quanto accaduto il 27 giugno 1980.

L'ex presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza a Roma, nella sede della stampa estera, in cui ha ribadito le proprie dichiarazioni e ha chiarito: “Non ho detto a Macron di chiedere scusa". E ha lanciato un appello "a chi è ancora vivo e vuole mettersi in condizioni di lasciare questo mondo senza avere quel peso dentro di sé: parli”.

Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, ha seguito l'incontro in diretta dalla sede Rai di Bologna e ha commentato: “La sua volontà è di essere al fianco di chi lotta per la verità”. E ha aggiunto: "E' grave se a un Governo non interessa che qualcuno ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace".

