Omicidio Buzzi, indagato il 20enne che lo accompagnava

Si arricchisce di nuovi dettagli e misteri l'omicidio di Davide Buzzi, il tatuatore 43enne picchiato a morte all'interno di un bar di Ferrara la sera del primo settembre.

E' stato iscritto nel registro degli indagati per tentata estorsione Lorenzo Piccinini, il 20enne che lo accompagnava. Tra le ipotesi investigative quella che i due fossero entrati nel locale con una tanica di benzina per minacciare i titolari, gesto intimidatorio dopo il mancato pagamento di un pizzo, come riferito da Giuseppe Di Gaetano e dal figlio Mauro, titolare del bar, ancora in carcere con l'accusa di omicidio: quest'ultimo sarebbe stato minacciato e picchiato da Buzzi già alcuni giorni prima.

All'origine della furibonda lite poi degenerata non ci sarebbe quindi il desiderio di vendetta di Buzzi per la morte del figliastro, avvenuta davanti al locale a fine agosto pare per una dose di cocaina che si rivelò fatale a causa di una malformazione cardiaca del ragazzo.

Le immagini a circuito chiuso del locale hanno immortalato la scena, permettendo di capire la dinamica dei fatti: Buzzi entrerebbe con la tanica accompagnato dal 20enne, poi una discussione dove i due avrebbero iniziato per primi l'aggressione, scatenando la reazione di padre e figlio titolare del bar, che hanno picchiato fino alla morte Buzzi, accoltellando al ventre anche il 20enne, dimesso pochi giorni fa dall'ospedale.

Una matassa ingarbugliata e complessa, sia sulle singole responsabilità per chi ha sferrato il colpo mortale, sia sui motivi. Gli avvocati dei due indagati per omicidio Mauro e Giuseppe Di Gaetano hanno chiesto gli arresti domiciliari per i loro clienti.

Il servizio di Paolo Pini (montaggio di Fausto Magnani)