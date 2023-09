Terme della Fratta all'asta, paura per i posti di lavoro

Futuro a rischio per le terme della Fratta a Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena. La struttura, chiusa per i danni dell'alluvione, è all'asta in procedura concorsuale fallimentare e i dipendenti sono preoccupati. Su trenta, sono rimasti in 19 a difendere il proprio posto di lavoro: accanto a loro sindacati e Comune.

Nel servizio di Giovanna Greco le interviste alla sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, e ad Ana Laura Cisneros (Filcams Cgil Forlì-Cesena), Michele Dall’Ara (Fisascat CISL Romagna), Anna Lisa Pantera (Uil Tucs Forlì) e Demetrio Succi (rappresentante sindacale Filcams Cgil).