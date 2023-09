Tredozio, "Troppa paura del terremoto, dormo fuori casa"

La prima notte a Tredozio dopo la scossa di terremoto fa paura a molti. Le scosse delle 5:10 di lunedì 18 - che hanno sorpreso il paese dell'Appennino forlivese nel sonno - hanno spinto gran parte delle persone a lasciare le proprie abitazioni con l'arrivo del buio.

Per altri, sfollati con la casa inagibile, la scelta è stata obbligata. Sono una sessantina le persone che hanno passato la notte sulle brandine allestite nel palazzetto dello sport, altre quaranta hanno trovato ospitalità in bungalow e roulotte del locale campeggio, messi gratuitamente a disposizione da chi ha affittato annualmente le strutture, in un gesto di solidarietà.

Molte famiglie hanno preferito organizzarsi autonomamente, dormendo in macchina o montando le proprie tende.

Il servizio di Maria Chiara Perri (montaggio di Luca Fabbri)