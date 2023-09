"Tutti a scuola", la giornata di Mattarella a Forlì con mille studenti e insegnanti

Riparte da Forlì il nuovo anno scolastico, con l'ormai tradizionale appuntamento “Tutti a scuola”, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento voluto nel 2000 da Carlo Azeglio Ciampi e dal 2014 in viaggio per l'Italia, in luoghi con un significato particolare: quest'anno, appunto, Forlì, quattro mesi dopo l'alluvione. Un migliaio i partecipanti, studenti e insegnanti, provenienti da diverse regioni.

Nel servizio di Francesco Rossi, le testimonianze di alcuni studenti e di Stefano Versari, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.