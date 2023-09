Verso la prima campanella, tra attesa ed entusiasmo

Orari, aule e laboratori, programmi. L'istituto superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC) è pronto ad accogliere i suoi 140 docenti e gli oltre mille studenti iscritti che arriveranno venerdì 15 settembre per l'inizio del nuovo anno scolastico. Per fortuna, e grazie alla zona degli orti che l'ha protetta dall'esondazione del Rubicone, la scuola è rimasta chiusa solo 3 giorni per le conseguenze dell'alluvione

Nel servizio di Giovanna Greco le interviste al dirigente Mauro Tosi, alla docente di sostegno Sabrina Fattori e alla vicepreside Rosanna Madonna