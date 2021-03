Pd, Debora Serracchiani eletta capogruppo alla Camera

Debora Serracchiani

Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Partito Democratico alla Camera.



E' stata eletta dai deputati dem con 66 voti, contro i 24 della sua sfidante Marianna Madia.

Ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Serracchiani ha ottenuto in regione anche il suo mandato parlamentare. al momento presiede la commissione lavoro ed è, dal 2019, vicepresidente del partito. In passato è stata anche europedutata, eletta nella circoscrizione nord est.



Serracchiani ha ringraziato il suo predecessore Graziano Del Rio e il segretario Letta: "ha dato la spinta e la scossa permettendo a due donne di arrivare alla guida dei gruppi di Camera e Senato, ha detto, è' "un grande passo avanti, non solo per le donne ma per il Pd".