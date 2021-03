Terapie intensive, occupati da pazienti covid quasi metà dei posti totali

Aumentano i ricoverati per covid negli ospedali della regione, 19 pazienti in più in un giorno. Oggi (28/3/2021) si registrano 84 posti occupati nelle terapie intensive, 2 più di ieri e quasi la metà dei 175 posti totali disponibili. Cifra che costituisce un record dall'inizio della pandemia.



I ricoverati negli altri reparti sono 662, 17 più di ieri. In totale i ricoverati sono 746. Quanto ai contagi, se ne registrano 446 nuovi: 350 su 4.908 tamponi molecolari (con una percentuale di positività del 7,13%), 96 casi invece quelli rilevati su 1.859 i test rapidi antigenici (5,16%).



I decessi registrati sono 14, a cui si aggiungono altri 9 pregressi. Complessivamente le vittime sono 3.264: 698 a Trieste, 1.703 a Udine, 631 a Pordenone e 232 a Gorizia. I totalmente guariti sono 73.733, i clinicamente guariti 3.475, mentre quelli in isolamento scendono a 14.880.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.098 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.929 a Trieste, 46.456 a Udine, 19.034 a Pordenone, 11.607 a Gorizia e 1.072 da fuori regione.



Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati due casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali mentre nessun caso è stato registrato tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse strutture.



Sul fronte del Sistema sanitario regionale nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono state rilevate le positività al Covid di tre infermieri e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un operatore socio sanitario.