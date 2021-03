Trieste scende sotto i 200 mila abitanti

Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste

Continua a scendere la popolazione in Friuli Venezia Giulia secondo l'Istat, e sono state abbattute due barriere. Gli abitanti sono scesi sotto quota un milione e 200 mila. Al 31 dicembre del 2020 (ultimo dato disponibile) erano 1.198.753. E Trieste finisce sotto la soglia dei 200 mila abitanti. Il dato Istat elaborato dall'Ires indica 199.773. Dati quindi riferiti a prima della pandemia.



I decessi nel 2020 sono stati 2.299 in più rispetto all'anno precedente, con un incremento del 16 per cento. Il maggior incremento di morti si è avuto in provincia di Pordenone, + 22 per cento. Quanto alle nascite sono praticamente stabili, -0,8 per cento. I decessi superano le nascite di 9.200 unità.

Tra i comuni più popolati Pordenone fa registrare un calo di nascite dell'11 per cento, Monfalcone un aumento del 21 per cento.