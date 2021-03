Frode fiscale e riciclaggio, arresti in Veneto e Friuli

La Procura di Pordenone

E' in corso una operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone ed eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti dei responsabili di un giro di false fatturazioni e di riciclaggio.



In esecuzione misure di custodia cautelare, sequestri e perquisizioni in provincia di Venezia, Padova, Treviso e Udine. I dettagli dell'operazione illustrati in una conferenza stampa in corso presso la sede del Comando Provinciale di Venezia.



Notizia in aggiornamento